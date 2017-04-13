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AİBÜ’lü sanatçı Dünya Sanat Günü sergisine katıldı

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AİBÜ’lü sanatçı Dünya Sanat Günü sergisine katıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 15 Nisan “Dünya Sanat Günü” nedeniyle AASSM’de açtığı ve uluslararası sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergiye Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı da katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl 15 Nisan’da kutlanan, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve sokakların sanat eserleri ile süslenildiği bir gün olarak kabul edilen “Dünya Sanat Günü” dolayısıyla uluslararası 100 sanatçının eserini Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) sanatseverlerle buluşturuyor. Türkiye’deki sanatçıların yanı sıra İrlanda, Litvanya, Belçika ve İran’lı sanatçıların da katıldığı sergiye AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Senem Aker Ensari, 'ENFORMASYON' Elle Şekillendirme eseriyle katıldı. Ensari’nin eseri sergiyi ziyaret eden sanatseverlerden büyük beğeni topladı. 25 Nisan’a kadar ziyarete açık olan Uluslararası Katılımlı Disiplinler Arası Karma Sergisi sanatseverlerin ziyaretini bekliyor.

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