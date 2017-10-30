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Aileler için park yapılıyor

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Aileler için park yapılıyor
Gerede Belediyesi büyük projeleri hayata geçirmeye devam ederken Gerede'yi güzelleştirme adına ilçemize yeni park yapımına da devam ediyor.

Haber: BMA

Kitirler Mahallesine Gerede Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yeni bir aile parkı kazandırılıyor. Mengen Yolu Sokak ile Bülbül Sokağın kesiştiği noktada yapılan, altyapısı tamamlanan ve çalışması devam eden aile parkında, ailelerin oturabileceği 3 adet kamelya ile yürüyüş yolları yapıldı. Yapılan çalışmaların devamında fitnees spor aletleri ve çocuklar için oyun grubu yapılacak.

Yaklaşık 300 m² alan üzerine oturan park yeşillendirme, çimlendirme çalışmaları ise tamamlanmış durumda. Şehir estetiğine uygun bir alana kavuşan bölgede son yapılan çalışmaların bitişiyle birlikte aile parkının ilerleyen haftalarda Gerede halkının hizmetine açılması bekleniyor.

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