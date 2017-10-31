Ak Parti Dörtdivan’da bir araya geldi

Dörtdivan Halkının sabırsızlıkla beklediği hizmetlerin masaya yatırıldığı AK Partili Belediye Başkanları toplantısı Dörtdivan'da gerçekleştirildi.

Haber: Erol Değirmenci

AK Partili Belediye Başkanları ile her ay düzenli olarak yapılan Belediye Başkanları toplantısı Dörtdivan'da gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın başkanlığında yapılan toplantıya; Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydilli, Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Taşkesti Belde Başkanı Yusuf Mintaş, İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Fidan katılırken toplantıya Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu ev sahipliği yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu; "Bu ayki AK Partili Belediye Başkanları toplantımızda sizleri Dörtdivan'da ağırlamaktan son derece mutluyuz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz toplantıda sizlere 2017 yılı iş programında yapacağımızı belirttiğimiz işlerden hangi çalışmaları gerçekleştirdiğimizi ve bitmeyen çalışmalarımızın da hangi aşamada olduğunu bir sunumla bilgilendireceğiz. Ayrıca Sayın İl Başkanımız ve Sayın Bolu Belediye Başkanımızdan çalışmalarımızla ilgili yardım ve taleplerimiz olacak. Bugüne kadar Dörtdivan'ımıza gerek İl Başkanımız, gerek Bolu Belediye Başkanımız, gerek İl Genel Meclisi Başkanımız ve gerekse de diğer Belediye Başkanlarımızın verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

“BELEDİYELERİMİZİN BİRBİRİNE YARDIMINI BU TOPLANTILARDA KOORDİNE EDİYORUZ”

Bolu'nun uzun yıllardır yaptığı AK Partili Belediye Başkanları toplantısını gerçekleştirdiğini ve bu toplantıları önemsediklerini belirten AK Parti Nurettin Doğanay ise konuşmasında; "Biz AK Parti Ailesi olarak, AK Partili Belediye Başkanlarımızla birlikte ayrıca İl Genel Meclisi Başkanımızın da katıldığı değerlendirme ve istişare toplantısını her ay bir ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Bu ayki toplantımızı Dörtdivan'da yaparken kısmet olursa bir sonraki toplantımızı da Taşkesti'de gerçekleştireceğiz. Hangi ilçemizde bu toplantıyı yapıyorsak; o gün masaya o ilçede bugüne kadar yaptığımız çalışmaları ve bundan sonra yapılacak çalışmaları yatırıyoruz. Bir bütünlük içerisinde Belediyelerimizin birbirine yardımını bu toplantılarda koordine ediyoruz. Dörtdivan'da özellikle bugün doğalgaz ve D-100 karayolundan ilçeye açılan direkt bağlantı yolu öncelik gündemimiz olacak. Bolu'da Belediyecilik noktasında iddialıyız. Sürekli diyalog ve yardımlaşma içerisinde Bolu Halkına hak ettikleri hizmetleri en iyi şekilde vermek için gayret ediyoruz. Milletvekillerimiz, İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve İl Genel Meclisimiz ile Bolu'yu şantiyeye çevirdik. Dönem bittiğinde AK Partili Belediyelerimizin, seçim vaatlerin yazılı olan hizmetleri Bolu Halkının hizmetine sunmuş olduğunu herkes görecek. Burada alınan kararların Bolu'muza ve Dörtdivan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ AİLESİ OLARAK BİRLİKTELİĞİMİZİ ORTAYA KOYUYOR”

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; " Bu toplantılar aynı zamanda AK Parti Ailesi olarak birlikteliğimizi ortaya koyuyor. İşte bunun sonucunda da başarı ortaya çıkıyor. Bizler yerelde bu çalışmaları yaparken, Ankara'da Sayın Milletvekillerimiz oradaki çalışmaları yürütüyorlar. Bolu'da, Belediyecilik noktasında iddialıyız. Sürekli diyalog ve yardımlaşma içerisinde Bolu Halkına hak ettikleri hizmetleri en iyi şekilde vermek için gayret ediyoruz" dedi.