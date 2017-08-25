AK Parti Düzce İl Başkanı, Doğanay’ı ziyaret etti

Bolu'da bir araya gelen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, yaptığı açıklamalarla Bolululara ve Düzcelilere dostluk mesajı verdiler.

Haber: BMA

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bolu’da ilk olarak AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ile bir araya gelen Keskin, iki ilin birlikte hareket edebileceği çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından ikili, yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen ve mülkiyeti AK Parti Bolu İl Başkanlığına ait olan yeni hizmet binasına geçerek burada incelemelerde bulundular. Doğanay burada Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin'e tüm katları gezdirerek yeni bina hakkında bilgi verdi.

Yeni hizmet binasında Bolu’ya yaptığı ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, "Bolu ve Düzce, her zaman birbirine sahip çıkmış iki tane iliz. Aslında iki ayrı ama iki kardeş iliz. Biliyorsunuz Bolu ve Düzce, yıllarca Türkiye siyasetine yön vermiş iki ildir. Aslında da iki il değil, bir il diye bakıyoruz. Nurettin Başkanıma bundan sonraki siyasi yaşantısında başarılar dilerken, böylesine güzel bir binayı da AK Partimize kazandırdığı için kendisini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Biz Bolu'yu seviyoruz. Bolu'nun da Düzce'yi sevdiğini biliyoruz. Onun için hem siyaseten hem de dost olarak, birlik ve beraberlik içinde iki kardeş il olarak her yere beraber gidiyoruz. Bunu da hem Düzceli hem de Bolulu hemşerilerimiz çok iyi bilirler ve de bilmeliler. Onun için bizim ayrımız ve gayrımız yoktur. İnşallah bundan sonra da bu güzel hukukumuz devam edecektir" dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin'e ziyareti dolayısıyla teşekkür eden AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ise yaptığı açıklamada, "Hikmet Başkanıma öncelikle kardeşim demek istiyorum. Çünkü İl Başkanlığından önce de kendisiyle yaklaşık 20 yıla yakındır süren bir dostluğumuz var. Bolu'ya, AK Parti İl Başkanlığımıza yapmış olduğu bu nazik ziyaretten dolayı kendisine öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Başkanımın da dediği gibi; Bolu ve Düzce deyince, iki ayrı il ama iki kardeş şehir gelir aklımıza. Birbirleri arasında ciddi akrabalık bağları oluşmuş iki şehirden bahsediyoruz ve bu yüzden Bolu ile Düzce'yi birbirinden ayırmak , birbirinden ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Hem sosyal hayattaki hem de siyasetteki iki şehrin dostluğu, kardeşliği inşallah yıllar boyunca devam edecektir. Zaten Hikmet Başkanım İl Başkanı olarak benden eski olduğu için de bu süreçte en ciddi desteği kendisinden gördüğümü de açık yüreklilikle söylemek isterim" ifadelerini kullandı.