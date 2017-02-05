AK PARTİ GEREDE KÖYLERİNDE

Bolu'da köylerde yaşatılan 300 yıllık "Ferfene" geleneği uzun kış gecelerinde durmaksızın devam ediyor.

300 yıllık geleneği yaşatmanın yanı sıra genç nesiller arasındaki bağları güçlendirmeyi, paylaşmayı ve teknolojik cihazlar olmadan da eğlenebilmenin mümkün olduğunu gösteren “Ferfene” geleneği Gerede’de devam ediyor. Dün gece yapılan programlara Ak Parti Bolu Teşkilatı yoğun katılım gerçekleştirerek vatandaşlar ile bir araya gelme fırsatı buldu.

Gerede’nin Çayören, Ağızörengüney, Çoğullu ve Samat köylerinde yapılan ve Ak Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta’nın da misafir olarak katıldığı programlara AK Parti Bolu Milletvekili TBMM Divan Üyesi Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Ak Parti Gerede İlçe Başkanı Ali Şafak, belediye meclis üyeleri ve ilçe teşkilat yönetim kurulu üyeleri yoğun katılım gösterdi. Programda halk ile eğlenceli vakit geçiren ve sohbet etme imkanı bulan Ak Partililer yüzyıllardır devam eden bu geleneğin yaşatılmasında emeği geçen tüm vatandaşlara teşekkür etti.(BMA)