AK Parti Gerede'ye çıkartma yapacak

AK Parti İl Yönetim Başkanlığı, Danışma Meclislerini ilçe ve beldelerde yapmaya devam ediyor.

Bugüne kadar Bolu siyasetinde görülmemiş bir şekilde alışılmışın dışına çıkarak İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte seçim dışında ilk defa tam kadro ilçe ve belde ziyareti gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Gökçesu, Karacasu, Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu'nun ardından da Gerede'de toplanıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Teşkilat Başkanı Mazhar Bozoğlu; "İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte 7 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de Gerede'de olacağız. İl Başkanımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız, İl Genel Meclisi Üyelerimiz ve Gerede Teşkilatımızla birlikte Gerede esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Ardından da saat 15.00'de Melih Gökçek Kültür Merkezinde Gerede İlçe Başkanlığınca organize edilen İlçe Danışma Meclisi ve bitiminde de İl Başkanlığımızca Genişletilmiş İl Danışma Meclisimizi yapacağız" dedi.