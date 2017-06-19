AK Parti İl Yönetiminden alkışlanacak hareket

Mübarek Ramazan ayının bitimine sayılı günler kala kurum, kuruluş ve siyasi partiler bir biri ardına iftar davetleri verirken, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, yine bir farklılığa imza atıyor.

Haber: BMA

AK Parti'de kurulduğu 2001 yılından bu yana başlayan il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan AK Partililere iftar daveti geleneği, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın İl Başkanı olması ile bu yıl sona erdi. İl Başkanı Nurettin Doğanay,teşkilat mensuplarıyla her fırsatta sürekli bir araya gelindiğine dikkat çekerek, bu yıl Ramazan ayının manevi ruhuna da uygun olarak, iftar daveti vermek yerine 300 yetim, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuğun bayramlıklarını İl Teşkilatı olarak alacaklarını söyledi.

Yapılan iyilik ve yardımların insanların gözüne sokularak, reklam malzemesi yapılmasının ne Müslümanlığa ne de Ramazan ayının manevi havasına yakışmayacağını ve bu noktada hassas olduklarını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Bu yıl Teşkilata her yıl verdiğimiz iftar daveti noktasında İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde, bu yıl yemek daveti yerine bu parayla kimsesiz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alma fikri oluştu. İl Kadın Kolları Başkanımız Arzu Aydın'la da paylaştığımız bu fikir sonrası, İl Yönetimi olarak bu kararı aldık. İl Kadın Kolları Başkanlığımızın organizasyonu ile bu bayramda 300 çocuğumuzu giydireceğiz. Onların yüzlerindeki mutluluğu, gözlerindeki sevinci görmek bizleri mutlu edecek. Hep söylüyoruz yardım da ibadet de gizli olmalı fakat bizler kamuoyu tarafından yakından takip edilen, örnek alınan kuruluşlarız. Umarım diğer kurum, kuruluş ve STK'lara da bizim bu davranışımız örnek olur ve daha fazla çocuğumuzu mutlu ederiz. Bu noktada destek veren başta İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım olmak üzere İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları ve tüm Teşkilatlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.