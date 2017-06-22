AK Partili vatandaştan anlamlı bağış

Kurulduğu 2001 yılından bu yana kendine ait bir hizmet binası olmayan AK Parti Bolu Teşkilatı, fiziki şartları elverişsiz dairelerde hizmet vermeye çalışırken, tüm Partililerin sabırsızlıkla beklediği yeni binada geri sayım başladı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Başkanlığı, İl Kadın Kolları Başkanlığı, İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı kademelerinin hepsinin apartman dairesinde birer küçük odada kısıtlı imkanlarla ve de kirada hizmet vermesinin iktidar partisine yakışmadığını söyleyerek göreve gelmesiyle birlikte kolları sıvayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, tüm Bolu'daki AK Parti mensuplarının hayalini gerçekleştirmek üzere.

İlk olarak bina teminini yapan ve de ardından da hızla inşaat çalışmalarına koyulan Doğanay'ın en büyük destekçisi ise AK Partili gönüldaşları. Son Referandum seçiminde sandık başkanı olarak görev yapmasından dolayı kendisine verilen 100 lirayı parti binasına gelerek İl Başkanı Nurettin Doğanay'a teslim eden Abdurrahman Tarhan isimli AK Parti Üyesi Partili, "Başkanım yıllardır hayalimiz olan bir bina yapıyorsunuz. Öyle bir bina yapıyorsunuz ki Bolu'da da parmakla gösterilecek bir bina. Ben de istiyorum ki çocuklarımla, torunlarımla bu binanın önünden geçerken ‘Bakın yavrum AK Partinin yuvasında bir tuğlamızda bizim var’ demek istiyorum. Bana bu onuru yaşatın" diyerek inşaatta kullanılmak üzere 100 lira bağışladı.

Abdurrahman Tarhan isimli Partilinin bu davranışı karşısında gözyaşlarına hakim olmayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Sayın Genel Başkanımıza küçük bir çocuğun kolundaki bileziği çıkartarak vermesi geldi aklıma. Çok duygulandım. İşte AK Parti'nin şifresi burada yatıyor. Onun için bu dava büyük, bu dava zor. Partililerimizin işte bu kocaman yürekleri bizleri daha da hizmet etmek için kamçılıyor. Allah tüm dava arkadaşlarımdan razı olsun. Allah'ıma da binlerce kere şükür olsun ki böyle büyük yürekli dava arkadaşlarıyla yolculuk yapmayı bana nasip ediyor" ifadelerini kullandı.