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Akademi Ligde rakip Düzcespor

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Akademi Ligde rakip Düzcespor
Boluspor Coca Cola Akademi Ligleri’nin 17.haftasında Düzcespor ile hafta sonu toplam 5 karşılaşmaya çıkacak. U21'ler ise Y.Malatyaspor'u konuk edecek.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Boluspor Karaçayır ve Düzce Şıralık 2 Nolu Sahada hafta sonu Düzcespor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı­beyazlılar 3 karşılaşmayı deplasmanda, 2 maçı ise Bolu’da oynayacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve U21 futbol takımının hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

24 Aralık Cumartesi

12.00: Boluspor-E.Y.Malatyaspor (U21)

12.00: Düzcespor-Boluspor (U14)

14.00: Düzcespor-Boluspor (U15)

25 Aralık Pazar

12.00: Düzcespor-Boluspor (U19)

11:00: Boluspor-Düzcespor (U16)

14.00: Boluspor-Düzcespor (U17) 

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