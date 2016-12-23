Akademi Ligde rakip Düzcespor

Haber: Barış GÜZELTÜRK
Boluspor Karaçayır ve Düzce Şıralık 2 Nolu Sahada hafta sonu Düzcespor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızıbeyazlılar 3 karşılaşmayı deplasmanda, 2 maçı ise Bolu’da oynayacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve U21 futbol takımının hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:
24 Aralık Cumartesi
12.00: Boluspor-E.Y.Malatyaspor (U21)
12.00: Düzcespor-Boluspor (U14)
14.00: Düzcespor-Boluspor (U15)
25 Aralık Pazar
12.00: Düzcespor-Boluspor (U19)
11:00: Boluspor-Düzcespor (U16)
14.00: Boluspor-Düzcespor (U17)