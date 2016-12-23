Akademi Ligde rakip Düzcespor

Boluspor Coca Cola Akademi Ligleri’nin 17.haftasında Düzcespor ile hafta sonu toplam 5 karşılaşmaya çıkacak. U21'ler ise Y.Malatyaspor'u konuk edecek.

Haber: Barış GÜZELTÜRK Boluspor Karaçayır ve Düzce Şıralık 2 Nolu Sahada hafta sonu Düzcespor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı­beyazlılar 3 karşılaşmayı deplasmanda, 2 maçı ise Bolu’da oynayacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve U21 futbol takımının hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle: 24 Aralık Cumartesi 12.00: Boluspor-E.Y.Malatyaspor (U21) 12.00: Düzcespor-Boluspor (U14) 14.00: Düzcespor-Boluspor (U15) 25 Aralık Pazar 12.00: Düzcespor-Boluspor (U19) 11:00: Boluspor-Düzcespor (U16) 14.00: Boluspor-Düzcespor (U17)