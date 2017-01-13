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Akademi Ligde rakip Kömürspor

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Akademi Ligde rakip Kömürspor
Boluspor Coca Cola Akademi Ligleri’nin 20.haftasında Zonguldak Kömürspor ile Cumartesi ve Pazar günü toplam 5 karşılaşmaya çıkacak. U21'le ise Manisaspor'un konuğu olacak.

Haber: Barış Güzeltürk

Boluspor Karaçayır ve Kilim İlçe Stadı'nda Cumartesi ve Pazar günü Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı­beyazlılar 3 karşılaşmayı deplasmanda, 2 maçı ise Bolu’da oynayacak. U21 takımı ise Cumartesi günü Manisaspor ile 8 Eylül Çim Sahada karşılaşacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

14 Ocak Cumartesi

11.30: Manisaspor-Boluspor (U21)

12.00: Zonguldak Kömürspor-Boluspor (U14)

14.00: Zonguldak Kömürspor-Boluspor (U15)

15 Ocak Pazar

12.00: Zonguldak Kömürspor-Boluspor (U19)

12:00: Boluspor-Zonguldak Kömürspor (U16)

14.00: Boluspor-Zonguldak Kömürspor (U17) 

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