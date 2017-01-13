Akademi Ligde rakip Kömürspor

Haber: Barış Güzeltürk
Boluspor Karaçayır ve Kilim İlçe Stadı'nda Cumartesi ve Pazar günü Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızıbeyazlılar 3 karşılaşmayı deplasmanda, 2 maçı ise Bolu’da oynayacak. U21 takımı ise Cumartesi günü Manisaspor ile 8 Eylül Çim Sahada karşılaşacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:
14 Ocak Cumartesi
11.30: Manisaspor-Boluspor (U21)
12.00: Zonguldak Kömürspor-Boluspor (U14)
14.00: Zonguldak Kömürspor-Boluspor (U15)
15 Ocak Pazar
12.00: Zonguldak Kömürspor-Boluspor (U19)
12:00: Boluspor-Zonguldak Kömürspor (U16)
14.00: Boluspor-Zonguldak Kömürspor (U17)