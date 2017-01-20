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Akademi Ligde rakip Osmanlıspor

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Akademi Ligde rakip Osmanlıspor
Boluspor Coca Cola Akademi Ligleri’nin 21.haftasında Osmanlıspor ile haftasonunda toplam 5 karşılaşmaya çıkacak. U21'le ise Sivasspor'un konuğu olacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Boluspor Karaçayır ve Ankara Gölbaşı Mogan Sahası'nda haftasonunda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı­beyazlılar 2 karşılaşmayı deplasmanda, 3 maçı ise Bolu’da oynayacak. U21 takımı ise Sivasspor ile 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

21 Ocak Cumartesi

12.00: Boluspor-Osmanlıspor (U14)

14.00: Boluspor-Osmanlıspor (U15)

22 Ocak Pazar

12.30: Sivasspor-Boluspor (U21)

12.00: Boluspor-Osmanlıspor (U19)

12:00: Osmanlıspor-Boluspor (U16)

14.00: Osmanlıspor-Boluspor (U17)

 

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