Akıllı durakları reklam panosuna çevirdiler

Cumhuriyet Caddesi üzerine Bolu Belediyesi tarafından yapılan Akıllı Durak, reklam afişleri durağı haline geldi.

Haber: Bulut Altundal

Bolu Belediyesi tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için kurulan akıllı duruklar, bazı kişilerin amacına hizmet eder oldu. Bolu Belediyesine hiçbir bedel ödemeyen uyanıklar akıllı durakların dış cephelerine reklam afişi yapıştırarak görüntü kirliliğine neden oldu.

Cumhuriyet Caddesi üzerine yakın bir zaman kurulan akıllı durak, amaç dışında kullanılmaya başlanması birçok vatandaşın tepkisine neden oldu. Zabıta ekipleri İzzet Baysal Caddesi üzerindeki reklam panolarının üzerlerine izinsiz bir şekilde yapıştırılan ilan ve reklam broşürleri yerlerinden söküp atarken, bazı uyanıklar ise şimdide akıllı durakları mesken tuttular.

Belediyeye hiçbir bedel ödemeden bastırdıkları broşürleri kendi mallarıymış gibi kullanan bu uyanıklara gerekli yasal işlemin ve gerekli parasal cezanın uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu haline geldi. Akıllı durak mı? Afişli durak mı? Yorum siz değerli okurlarımızın.