Aksoy, Emniyet Müdür Yardımcısı oldu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü olarak görev yaparken 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesini alan Aydın AKSOY Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Çevik Kuvvet Şube Müdürü iken Bölge Trafik Şube Müdürlüğü görevine getirilen ve bu güne kadar getirildiği her görevde büyük başarılar gösteren Aydın Aksoy 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesini kazanmasının ardından İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Aksoy, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Polisevi Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Dörtdivan İlçe Emniyet Amirliği’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Olay Gündem Gazetesi olarak Aksoy’a yeni görevinde başarılar dileriz.