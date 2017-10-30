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Aladağlar beyaza büründü

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Aladağlar beyaza büründü
Yılın ilk karı Bolu en yüksek zirvelerinden olan Aladağ’lara yağdı. Kar kalınlığı Ormanlarla kaplı Aladağ’da 3 santimetreyi geçti.

Meteoroloji Bolu İl Müdürlüğü verilerine göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Beklenen soğuk hava, güney kesimlerde görülecek kuvvetli yağışlar ile kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Oluşması Muhtemel Riskler; Su Baskını - Yıldırım - Sel - Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi - Çatı Uçması - Don Olayı.

Yılın ilk karının Bolu’nun Aladağ’larına yağmasının ardından trafik akışının yoğun olduğu Bolu Dağı’na en kısa sürede kar yağması beklenirken, karayolları ile Bölge Trafik ekipleri şimdiden tedbirlerini almaya başladılar.

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