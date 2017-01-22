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Alaplı Belediyespor’da Geredeli

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Alaplı Belediyespor’da Geredeli
Alaplı Belediye Spor genel kaptanı ve basın sözcüsü Mehmet Altay, Belediye Spor’un hedeflerinde 3 yeni transfer yapacaklarını ve hedeflerinin Zonguldak Süper Amatör Ligini şampiyon olarak bitirmek olduğunu söyledi.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Genel Kaptanı Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada Zonguldak Süper Amatör Liginin ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Eksik olan bölgelere yeni transferler yaptıklarını ifade eden Altay, “Zonguldak Bölgesel Süper Amötör Ligin ilk yarısını Devrek Belediye Spor’un önünde lider kapattık. İkinci yarıya takımız en iyi şekilde hazırlanıyor. Bazı bölgelerde eksiklerimiz vardı o bölgelere de yeni transferler yaptık. Sapanca Spor’dan stoper Melih Saroçoğlu, Pursaklar Spor’dan orta saha Ali Tuna, Gerede Spor’dan Nazif Şengül ve genç kaleci Halil Turpçu’yu renklerimize kattıktan sonra çalışmalarımız devam edecek. Ligin ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olarak bölgesel amatör lige çıkmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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