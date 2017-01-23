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Alayını topladılar

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Alayını topladılar
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu konusunda Bolu’da bu güne kadar görülmemiş bir operasyona imza attı. 31 torbacı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan dosya kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde kurulan NARKOTİM ekipleri il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen 31 kişi hakkındaki yakalama ve gözaltı kararının ardından Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu Merkez, Kırşehir, Düzce ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyonlar yaptı. Haklarında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 31 kişiden 20 tanesi yakalanarak Bolu’ya getirildi. Yetkililer 11 zanlının daha en kısa zamanda yakalanıp gözaltına alınacağı bildirilirken, zanlıların Torbacı, sokak satıcısı ve içici oldukları belirtildi.

Zanlıların yıllardır Bolulu gençleri zehirledikleri ve bu gençlerin üzerinden para kazanmaya çalıştıkları iddia edildi.

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