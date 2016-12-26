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Albay belediyede

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Albay belediyede
Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

 

Haber : ERDAL TANRIVERDİ

 Türkiye'nin en seçkin birliklerinden olan ve terörle mücadele de etkin rol üstlenen Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. İkilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakika basına kapalı gerçekleşti. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 2. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Muammer Alper'le başkanlık makamında bir araya geldi. Türkiye'nin en seçkin birliklerinden olan ve terörle mücadele de etkin rol üstlenen Bolu 2. Komando Tugayı'nın Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen nezaket ziyaretinde Belediye Başkanı Yılmaz, Kurmay Albay Alper'i kapıda karşıladı. Daha sonra başkanlık makamına geçen Yılmaz ve Alper, yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. İkiliye görüşmede Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu'da eşlik etti. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, nezaket ziyaretinde bulunan 2. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Muammer Alper'i görüşme sonrası kapıdan uğurladı.

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