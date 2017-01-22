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Alevilere hakaret

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Alevilere hakaret
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim üyesi Bekir Kürşat Doruk'un derste, "Aleviler dine dair her şeyi yanlış anlamış, Aleviler içki içip sapıtıyorlar" dediği iddia edildi.

 

Haber; Uğur BALABAN

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Teknolojileri Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. Bekir Kürşat Doruk'un dersinde "Aleviler dine dair her şeyi yanlış anlamış, Aleviler içki içip sapıtıyorlar" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Öğrenciler, Bekir Kürşat Doruk'un derslerde sık sık Alevi yurttaşları hedef alan söylemlerde bulunduğunu iddia etti. Yrd. Dç. Dr. Bekir Kürşat Doruk son olarak matematik sınavında da "Ali namazını kılar ve günahlardan kaçar ise dünyada huzurlu olur veya Allah'a asker olur önermesinin karşıtını, tersini ve karşıt tersini bulunuz" sorusunu sordu. Matematiğin ise ancak önermeleri konusuyla ilgili örnek soru soran Doruk, sorduğu soruda Alevileri işaret ettiği öne sürüldü. Doruk'un bir dersinde de "Ali sınıfını geçer ise babası onu umreye götürecek" gibi örnekler verdiği öğrenildi.

Yrd. Dç. Dr. Bekir Kürşat Doruk hakkındaki iddialara ulusal birçok haber portali ve gazetede yayınlarında yer verdi. Doruk iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

 

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