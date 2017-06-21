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Ali Ercoşkun Kadir Gecesi’ni kutladı

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Ali Ercoşkun Kadir Gecesi’ni kutladı
Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Kadir Gecesi'ni yayınladığı bir mesaj ile kutladı. Ercoşkun mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün insanlık için hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, sevapların bire bin verildiği Kadir Gecesi'ne ulaşmanın şükrünü yaşıyoruz.

Kur'an-ı Kerim'de adı verilerek anlatılan bu mübarek gece Ramazan'ın kalbi ve kıymetlisi olma özelliğiyle, bireysel ve toplumsal yaşantımıza, yani dünya hayatımıza yönelik maddi ve manevi bereketler ihsan ettiği gibi, ahiretteki kurtuluşumuza yönelik büyük fırsatlar da bahşetmektedir. Mükâfatların sınırsız olarak verildiği Kadir gecesinde, İslam âlemi olarak Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmet ve mağfiretine erişmemiz en büyük temennimdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin, gönül coğrafyamızın ve tüm İslâm aleminin 'bin aydan daha hayırlı olan' mübarek Kadir gecesini tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insanlığın huzur içinde yaşamasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

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