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Ali Kafadar, Ali Tuna ve Serdar Çanbaz Geredespor'da!

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Ali Kafadar, Ali Tuna ve Serdar Çanbaz Geredespor'da!
BAL'de mücadele eden Geredespor'da transfer dönemi hareketli başladı. Bağcılarspor'da forma giyen santrafor Ali Kafadar ile kaleci Serdar Çanbaz ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Ali Kafadar Kimdir ?

1987 İstanbul doğumlu olan Kafadar futbola Maslakspor'da başladı. Sırasıyla F.Karagümrük, İ.Güngören, Adanaspor, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, Nazilli Bld., Bayrampaşa, Manavgat, K.Anadolu Selçukspor, Batman Petrol, Cizre, Osmaniyespor FK, 68 Yeni Aksaray ve son olarak Bağcılarspor'da forma giydi.

Türkiye Kupası : 11 Maç 3 Gol

3.Lig : 127 Maç 42 Gol

2.Lig : 56 Maç 8 Gol

Ptt 1.Lig : 7 Maç 1 Gol

Bal : 31 Maç 3 Gol

Serdar Çanbaz Kimdir ?

1987 İzmir doğumlu olan Çanbaz futbola Selçuk Gençlikspor'da başladı. Çanbaz sırasıyla Denizlispor, Kasımpaşa, Ödemiş Bld.Spor, Torbalı, Ereğli Karadeniz, Kastamonuspor, Alaçatıspor, Tire 1922, Somaspor, Yunusemre Bld.Spor ve son olarak Bağcılarspor'da forma giydi.

U21 : 28 Maç

Türkiye Kupası : 2 Maç

3.Lig : 13 Maç

Bal : 36 Maç

Ali Tuna Ak, Geredespor'a imzayı attı..

Bal ekibi Geredespor, Sarıkamış Belediyespor'dan Ali Tuna Ak ile anlaştı. 1986 Suudi Arabistan doğumlu olan Ali Tuna stoper ve sağ bek mevkiilerinde görev yapıyor.

2014 yılında forma giydiği Etimesgut Belediyespor'un 3.lige çıkmasında önemli rol oynayan Ali Tuna , Geredespor tesislerinde düzenlenen imza töreninde kendisini Geredespor'lu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Ali Tuna Ak Kimdir ?

Futbola 1998 yılında Ankara DSİ Spor'da başlayan Ali Tuna , sırasıyla Tarımspor, Yeni Altındağ Bld.Spor, Pursaklar Belediyespor, Akyurt Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Sincan Belediyespor, Güzelorduspor ve son olarak Sarıkamış Belediyespor'da forma giydi.

Türkiye Kupası : 1 Maç

Bal : 99 Maç 7 Gol

Kaynak : Ali Can Duman

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