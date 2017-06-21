Alkollü sürücü dehşeti mahkemede

Alkollü olarak kullandığı aracın kontrolünü kaybedince reklam tabelasına çarpan ve 34 yaşındaki 2 çocuk annesi Şaziye Yerlikaya’nın ölümüne neden olan Hasan B., “Savunulacak bir şeyi yok ama alkol aldığım doğrudur” dedi.

Haber; Erdal TANRIVERDİ

Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybederek yolun ortasındaki reklam panolarına çarpan alkollü sürücü Hasan B., karşıdan karşıya geçmekte olan Şaziye Yerlikaya (34) ve yanında bulunan kızının reklam panosunu altında kalarak yaralanmasına neden olmuştu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şaziye Yerlikaya yoğun bakımda 13 güren yaşam savaşının sonunda hayatını kaybetmişti.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hasan B. ilk kez hakim karşısına çıktı. Kazada hayatını kaybeden Şaziye Yerlikaya’nın eşi İmdat Yerlikaya’nın da hazır bulunduğu duruşmada ifade veren Hasan B., “Araba arkadaşımın babasına aitti. Bir cemiyetimiz vardı. Bu yüzden alkol almıştım. Aileye böyle bir şey yaşattığım için pişmanım” dedi.

Eşini kaybeden İmdat Yerlikaya ise olay esnasında küçük çocuğuyla ekmek almaya gitmek için yolun kenarında olduğunu, eşi ve kızının da karşı kaldırımda olduğunu belirterek, “Hasan B.’nin kullandığı aracı farları yanmıyordu. Eşim kızımla kaldırımdaydı. Viraja çok suratli girdi ve tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle reklam panosu düşerek eşimin ölümüne, kızımın da yaralanmasına neden oldu. Şahıstan şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

İfadelerin ardından tanıkların dinlenmesi için bir sonraki duruşma 12 Eylül tarihine ertelendi.