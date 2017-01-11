Allah’a emanet

Son günlerde yurdun bir çok kesiminde İl Emniyet Müdürlükleri binalarına, polis merkezlerine ve eğlence mekanlarına yönelik terör ve canlı bomba saldırıları Bolu İl Emniyet Müdürlüğü binasının ne derece güvenli olduğu tartışmalara sebep oldu

Haber: Erol Değirmenci

Önceki gün Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bir canlı bombanın girip kendisini patlatacağı ihbarı üzerine tüm birimler harekete geçmiş ve kısa süreli panik yaşanmıştı. Bu olayların üst üste gelmesi nedeniyle dönemin İl Emniyet Müdürü Uğur Gür zamanında yaptırılan ve adeta alış veriş merkezi görümündeki, her tarafı camlarla kapalı binada güvenlik zafiyeti var mı sorusunu gündeme getirdi. Hava karardıktan sonra dışı tamamen cam olan binanın içinin dışarıdan rahatlıkla göründüğü, şubelerde görev yapan polislerin dahi rahatça gözlene bildiği, katlarda gezen görevlilerin tamamen takip edilebildiği ortaya çıktı. Halen hizmet veren binanın çevredeki konutlara çok yakın oluşu, binanın ön cephesinin ise bir ilkokulun bahçesine bakması tehlike boyutunu iyice arttırıyor. Hiçbir can güvenliğinin bulunmadığı Emniyet Müdürlüğü binasının tek güvenli tarafı giriş ana kapısında bulunan nöbetçi kulübesi. Binanın çevresinde güvelik önlemlerinin artırıldığı kaldırım kenarlarına park yasağı getirildiği ve müdürlüğün dört köşesine güvenlik kulübelerinin konduğu gözlense de konum itibarıyla büyük risk taşıyan hizmet binasının daha güvenli bir lokasyona taşınması kaçınılmaz görünüyor.

Diğer bir yandan Atatürk Bulvarı üzerinde ve Bahçelievler Mahallesi girişinde bulunan Polis Merkezi’de güvenlik açısından ön plana çıkıyor. Bolu’nun tek polis merkezi olan Bahçelievler Polis Merkezinde de bir an önce geniş çaplı güvenlik önlemenin alınması gerekiyor.