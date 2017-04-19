Allar, “Gerede halkına şükranlarımı sunuyorum”

AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne Gerede, bütün seçimlerde rekor kırarak AK Parti’ye destek veriyor.

Haber: BMA

Son yapılan referandum sonuçlarına göre Gerede, %88.66 ile rekorları alt üst etti. “Evet” oylarının patlama yaptığı ilçede 20.000 seçmen ‘evet’ oyu kullandı. 1 Kasım 2016 yılında yapılan seçimlerde de AK Parti’nin kalesi konumunda olan Gerede, yine %88’lik oy dilimiyle rekor kırmış ve ilk 10’a giren şehirler olarak AK Parti Genel Merkezi tarafından plaketle ödüllendirilmişti. Gerede, nüfus oranına göre ilk üçte yer alarak kaoslara, istikrarsızlığa hayır diyerek istikrar ve istiklale “EVET” demiş oldu. Geredeliler seçim sonuçlarını yağmurlu havaya rağmen gece geç saatlere kadar kutladılar.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar alınan sonuç ile alakalı yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Her seçimde göğsümüzü kabartan Gerede halkına şükranlarımı sunuyorum. Hizmetin en iyisine layık halkımızın hizmetkarı olmanın gururunu yaşıyorum. Referandum süreci başlar başlamaz AK Parti İlçe Başkanımız Ali Şafak, Milletvekilimiz Fehmi Küpçü ve teşkilatımızla beraber sahaya indik. Sıkmadık el, kucaklamadığımız hiçbir insan bırakmadık. Kadirşinas Gerede halkı her zaman olduğu gibi liderleri Recep Tayyip Erdoğan mevzu bahis olduğunda teveccühünü esirgemedi. Hatta birçok yerde gelmenize bile gerek yok bizim safımız da oyumuz da belli dediler. Ancak biz hem halkımızın sorunlarını, isteklerini dinlemek hem de bilinç oluşturma adına ‘Neden EVET demeliyizi’ seçmenlerimize anlattık. 1500’e yakın iş yerlerimizde vatandaşlarımızı ziyaret ettik, çaylarını içtik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Geredeliler Platformunun düzenlediği bir organizasyonda tele konferans yoluyla bizden sandıkları patlatmamızı istemişti. Biz de Gerede olarak yüzde 89’a yakın bir oy ile bu sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Geredeli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Referandumdan çıkan sonuçların da İslam alemine, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.