ALLAR’DAN ANKARA ÇIKARMASI

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ilçedeki çalışmaların yanı sıra Ankara’ya da giderek ilçeye yapılacak olan ve yapılması planlanan çalışmaların hızlanması noktasında ilgili bürokratlarla görüşmelerine ara vermeden devam ediyor.

Ankara da ki ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Meclis Üyeleri Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na adeta çıkartma yaptı.

Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar, İmar Planlama Dairesi Başkanı Erkan Üçöz ve Yapı Araştırmaları Dairesi Başkanı Hemşerimiz Ahmet Demircan’ı makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Belediye Meclis Üyeleri, Demirciler Mahallesi’nde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm ile ilgili ihale ve projelerle hakkında gelişmeleri ve gelinen son noktayı değerlendirdiler.

Demirciler Mahallesi’nde yapılacak Kentsel Dönüşüm için ön uzlaşma çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.