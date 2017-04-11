Alternatif D-100 için ilk kepçe vuruldu

Bolu’da güneye taşınacak olan D-100 Karayolu’na alternatif olacak yeni yol güzergâhı için belediye ekiplerince çalışmalara başlanıldı.

Haber: BMA

Daha önce Sedaş’a ait olan, ancak Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın gayretleri sonucu mülkiyeti Bolu Belediyesi’ne geçen bölgede eskiden lojman olarak kullanılan 5 adet bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz Türkiye'nin önemli karayolu geçiş güzergâhı olan D-100 Karayolu'nun şehrin güneyine taşınması için harekete geçmiş, projenin Karayolları Genel Müdürlüğü’nce onaylanmasıyla birlikte mevcut karayolunun bulunduğu bölgeye de 9 kilometre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde yeşille bütünleşmiş yeni bir sosyal yaşam merkezi inşa edilmesine karar kılmıştı. Dev iki projeye ilave olarak D-100 Karayolu’nun alternatifi için de Bolu F Tipi Cezaevi’nden şehirlerarası otobüs terminaline uzanan 2’nci bir güzergâh belirlenmişti.

5 LOJMAN YIKILDI, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Beşkavaklar Mahallesi Necdet Gören Caddesi üzerinden geçecek yeni alternatif güzergâhın hayata geçmesi amacıyla, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Sedaş ile yapılan protokol sonrası mülkiyeti Bolu Belediyesi’ne geçen yerde çalışmalar başladı. 1 Nisan itibariyle hafriyat çalışmalarına başlayarak binalara ilk kepçeyi vuran Bolu Belediyesi Fen İşleri’ne bağlı ekipler, 5 adet tek katlı lojmanın yıkımı gerçekleşti. Yıkım sonrası ekipler hafriyat ve diğer çalışmalara devam ediyor.