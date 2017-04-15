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Altınordu-Bolu TRT Spor’da

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Altınordu-Bolu TRT Spor’da
TFF 1.Ligde 28.haftanın naklen yayın programı belli oldu. Buna göre Boluspor ile Altınorduspor arasında Çarşamba günü oynanacak olan mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre ligin 28.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın akışı şöyle:

18 Nisan Salı

13.00: Bandırmaspor-Göztepespor (TRT Spor) 

15.30: Sivasspor-Ümraniyespor (TRT Spor)

17.30: A.Demirspor-Giresunspor (TRT Avaz)     

18.30: E.Y.Malatyaspor-Eskişehirspor (TRT Spor)             

19 Nisan Çarşamba

13.30: Altınordu A.Ş.-Boluspor (TRT Spor)

16.00: Denizlispor-Şanlıurfaspor (TRT Spor)       

16.00: Mersin İdmanyurdu-Elazığspor (TRT Avaz)           

18.00: Samsunspor-Manisaspor (TRT Spor)

20 Nisan Perşembe

17.30: G.Antep B.Ş.B.-Balıkesirspor (TRT Spor)       

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