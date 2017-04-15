Altınordu-Bolu TRT Spor’da

TFF 1.Ligde 28.haftanın naklen yayın programı belli oldu. Buna göre Boluspor ile Altınorduspor arasında Çarşamba günü oynanacak olan mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre ligin 28.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın akışı şöyle: 18 Nisan Salı 13.00: Bandırmaspor-Göztepespor (TRT Spor) 15.30: Sivasspor-Ümraniyespor (TRT Spor) 17.30: A.Demirspor-Giresunspor (TRT Avaz) 18.30: E.Y.Malatyaspor-Eskişehirspor (TRT Spor) 19 Nisan Çarşamba 13.30: Altınordu A.Ş.-Boluspor (TRT Spor) 16.00: Denizlispor-Şanlıurfaspor (TRT Spor) 16.00: Mersin İdmanyurdu-Elazığspor (TRT Avaz) 18.00: Samsunspor-Manisaspor (TRT Spor) 20 Nisan Perşembe 17.30: G.Antep B.Ş.B.-Balıkesirspor (TRT Spor)