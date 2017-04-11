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Altınordu evinde Antep'e acımadı!

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Altınordu evinde Antep'e acımadı!
TFF 1. Ligi'nin 27. hafta kapanış maçında Altınordu, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. Altınordu evinde Antep'e acımadı!

Haber: Gökhan AKSOY

TFF 1. Ligi'nin 27. haftasında Altınordu, Bornova İlçe Stadı'nda ağırladığı Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-0 yendi ve Antep ekibini iyice ateşin içine atmış oldu.

Altınordu'ya 3 puanı getiren goller 8 ve 23. dakikalarda Okan Derici'den geldi. Gaziantep ekibi üst üste 8. maçından da galibiyet göremedi. Tecrübeli teknik direktör Oğuz Çetin, bu sonuçla birlikte 6. maçından 4. mağlubiyetini almış oldu.

Altınordu, bu galibiyetle puanını 36'ya çıkarttı ve 8. sıraya yükseldi. Büyükşehir Gaziantepspor ise 24 puanla 16. sırada kaldı.

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