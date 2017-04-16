  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Bolu 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C

Altınordu'da çifte hedef

»
Altınordu'da çifte hedef
TFF 1'inci Lig'de Çarşamba günü evinde Boluspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibine ilk kez üstünlük sağlamaya çalışacak. Kırmızı lacivertli ekip kazandığı takdirde bu sezon ilk kez üst üste 3 galibiyet almış olacak.

Haber: Uğur BALABAN

Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçlarındran 6 puanla ayrılarak gözünü ilk 6'ya çeviren Altınordu, bugüne dek 7 kez karşı karşıya geldiği Boluspor'la 3 defa berabere kalırken, 4 müsabakada mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında Boluspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Altınordu, geçen sezon dış sahada 1-1 berabere kaldığı rakibine evinde 2-0 mağlup oldu. 2014-15'te Bolu'dan golsüz beraberlikle dönen Altınordu, İzmir'deki randevuyu 2-1 kaybetti. 1985-86 sezonunda ise Boluspor seyircisi önünde 2-0 dize getirdiği İzmir temsilcisi ile gurbette 0-0 berabere kaldı. Bu sezon 2 defa 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran Altınordu, galibiyet serisi yakalayarak play off'a yaklaşmayı hedefliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Teniste şampiyonlar belli oldu16 Nisan 2017 Pazar 11:55
  • İŞTE İLK 7'NİN KALAN MAÇLARI16 Nisan 2017 Pazar 11:54
  • Alt liglerde neler oldu?16 Nisan 2017 Pazar 11:51
  • Altınordu'da çifte hedef16 Nisan 2017 Pazar 11:49
  • Badmintonda heyecan sona erdi16 Nisan 2017 Pazar 11:47
  • Yıldızlar okul ziyaretinde14 Nisan 2017 Cuma 12:12
  • “HERKESİN MUTLU OLDUĞU BİR ORTAM OLUŞTU”14 Nisan 2017 Cuma 11:12
  • Santos, “Havamızı bozamazlar”14 Nisan 2017 Cuma 11:09
  • “Gerekli cevabı verdim”14 Nisan 2017 Cuma 11:07
  • GAMZE ÇELİK MİLLİ TAKIM KAMPINDA14 Nisan 2017 Cuma 11:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim