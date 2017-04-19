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Altınordu'dan proje dersi: 2-0

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Altınordu'dan proje dersi: 2-0
TFF 1.Ligin 28.Hafta mücadelesinde Altınorduspor'a konuk olan Boluspor sahadan 2-0 yenik ayrılarak rakiplerinin kaybettiği haftayı değerlendiremedi.

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Haber: Barış GÜZELTÜRK - Uğur BALABAN

U-17 milli takımı kalecisi 16 yaşındaki Berke ile sahaya çıkan İzmir ekibi Boluspor'a proje dersi verdi. İzmir'de oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı. Karşılaşmada iyi bir oyun sergileyemeyen Boluspor'da 3.dakikada Santos'un boş kaleye gönderemeği top kırılma anı oldu. Maçtan önce Tunceli'de helikopter kazasında hayatını kaybeden polislerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Boluspor'da haftasonunda oynanacak olan Bandırmaspor maçının önemi daha da arttı.

 

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Oğuz Terzi

Altınorduspor: Berke, Sinan, Serkan (89.dk.Uğur), Fatih (86.dk.Hasan Kabze), Erdoğan, Berke, Kerim, Barış, Oğulcan, Yusuf, Okan (83.dk.Alican)

Boluspor: Melih, Cengiz Umut, Ramazan (70.dk.Kadir), Alim, Furkan, Yusuf Emre, Özgür, Andre Santos, Musa (65.dk.Akabueze), Jansen(46. dk Guıdo Koçer), Poepon

Goller: 63.dk.Yusuf, 74.dk.Okan (Altınordu)

Sarı Kartlar: 11.dk.Yusuf Emre, 53 dk.Guıdo Koçer (Boluspor), 64.dk.Sinan (Altınorduspor)

 

Maçtan Dakikalar

3.dk: Poepon kaleci Berke'den sıyrıldı, pasını verdi, Santos boş kale yerine topu auta attı.

10.dk: Barış kaleci Melih'i geçti, boş pozisyonda topu auta attı.

11.dk: Fatih sağ çaprazdan vurdu, top yandan auta gitti.

42.dk: Boluspor'da ceza sahasına yapılan ortada Kerim son anda kafa ile topu kornere gönderdi.

63.dk.(GOL): Yapılan köşe  atışında Altınordu karambolde Okan vurdu Yusuf'a çarpan top ağlara gitti Altınoru1 Boluspor 0.

64.dk: Furkan'ın ortasında boş pozisyonda Guido'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

72.dk: Poepon zor pozisyonda son anda dokundu. Top kalecide kaldı.

74.dk.(GOL): Okan boş pozisyonda güzel vurdu, fark 2'ye çıktı: 2-0. Bu gol maçın da skoru oldu.

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