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ALTINTAŞ’IN ORTAKLARI GÖZALTINDA

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ALTINTAŞ’IN ORTAKLARI GÖZALTINDA
FETÖ-PDY kapsamında haklarında Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından arama kararı çıkartılan ve iş yerlerinde arama yapılan Bolu’nun ünlü avukatların isimlerini açıklamaya başlıyoruz.

FETÖ/PDY kapsamında yaklaşık 4 ay önce gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Altınçağ Hukuk Bürosu ortaklarından biri olan Avukat Erol Altıntaş’ın diğer ortakları olan Av. Sezai Çavar ile eşi avukat Ayşegül Uçan Çavdar’da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

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