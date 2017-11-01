“Amacımız gençlerimizi yetiştirmek”

Bolu Çetiner Erdoğan Amtör 1. Liginin 2. Haftasında Kıbrıscıkspor ile Mengen Belediyespor ile karşı karşıya geldiler. Maç sonunda Mengen Belediyesporantrenörü Ethem Başyurt maç hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.

Haber: Gökhan Aksoy

Bolu Çetiner Erdoğan Amtör 1. Liginin 2. Haftasında Kıbrıscıkspor, Mengen Belediyespor’u konuk etti. Karaçayırda oynanan mücadelenin ardından Mengen Belediyesporantrenörü Ethem Başyurt maç ve takım hakkında değerlendirmede bulundu. Amaçlarının genç bir takım kurmak olduğunu belirten Başyurt “Burada mücadele eden çocuklar bir kuruş para almadan mücadele ediyorlar. Bu takımdan 3 oyuncumuz var yaş olarak büyük olan. O 3 oyuncu çıktıktan sonra A genç takım olarak sahaya çıkacağız. Benim şuan ligde hiçbir iddiam yok. Amacımız futbolumuzu oynayıp efendilik yapmalım diyoruz. Ben saha kenarından hakeme rakibin pozisyonu ofsayt değildi niye ofsayt verip adamın golünü yedin bağırıyorum. Rakibin biraz önce yaptığı da terbiyesizlikti. 7-1 galipsin niye çocuğa saldırıyorsun ki. Bu sene Mengen Belediyespor olarak amacımız şu amatör maçlarda gençlerimizi hazırlamak. Kötü veya iyi oynadığımıza bakmayın. Bizim şuan tek amacımız Mengen Belediyespor’danBoluspor’da oynayabilecek kapasitede oyuncu yetiştirmek. Sonu geçen hafta sahaya çıkarken bazıları ise ilk defa sahaya çıktı. Geçen hafta sahamızda oynadığımız bir maçta oyuncumun biri maç öncesi ayağımız titriyor dediler” dedi.

Futbolu bırakıp nasıl Mengen Belediyespor takımının başına geçtiğini anlatan Ethem Başyurt açıklamasında “Baktım amatörde bile bu işler para ile dönüyor. Mengen’de takım çıkartamıyorlar dediler ve bende başkanla konuşmaya gittim. Başkanım dedim sen bana gençleri ver ben onlarla bir takım kurayım. Ben onlara mücadele ederek ve yenilerek yenmeyi de öğretirim. Daha sonra futbolu bırakıp Mengen’in başına geçtim. Ben kurduğum takımla ile 4-5 yıl şampiyonluğa oynadık. Daha öncede belirttiği gibi bizim takımda önceliğimiz beyefendilik. Bu maçta tamam kırmızı kart gördük ama oda pozisyon gereği oldu” ifadelerini kullandı.

Kendi futbolculuk hayatından da bahseden Başyurt açıklamasını “Ben Boluspor’da oynadığım dönemde Lütfü’nün yedeğiydim. Aynı zamanda ben libero bölgesinde oynuyordum. Ama ben 48 yaşıma kadar futbol oynadım. Aklınıza gelebilecek her yerde oynadım. Yeri geldiğinde tek başıma maçta kazandırttım. Hiç unutmam bir maçta kalecimiz yoktu ve hocanın isteği ile kaleye bile geçtim” ifadeleriyle sonlandırdı.