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Aman "HOOTT" aldanmayın

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Aman "HOOTT" aldanmayın
Dolandırıcılık şebekesi cep telefonları üzerinden yeni bir sistem kurarak faturalı ve kontörlü hat sahiplerine dolandırmak için harekete geçti.

Dolandırıcılar "HOOT"  kullanıcı adı kullanarak özellikle Bolulu vatandaşları dolandırmak için akşam saatlerinde harekete geçti. Cep telefonu dolandırıcıları teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanmaya devam ediyor. Bunun en son örneği Bolu'da akşam saatlerinde ortaya çıktı. Dolandırıcılar kontörlü ve faturalı hat sahiplerine "HOOTT" rumuzu ile Bolulu vatandaşları mesaj yöntemi ile dolandırmaya başladı. Dolandırıcılar "Merhaba, K.....! Bir arkadaşın sana davetiye gönderdi. Hemen mesajları okumak için bu linke tıkla" mesajını göndermeye başladı.

Bu linke sakın tıklamayın.

 

Cep telefonu üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışan şebeke "https://goo.gl/ZZMpjrB217 mesajını göndererek siteye girmenizi sağlayarak tüm bilgilerinizi kaydedip bunun üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışıyor. Bolulu vatandaşların kesinlikle HOOTT ismi üzerinden gelen mesaja itibar etmeyip kesinlikle siteye giriş yapmamaları konusunda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu tarafından uyarıda bulunuldu. Bu siteye giren vatandaşların tüm bilgilerinin dolandırıcılar tarafından kayıt altına alınıldığı ve dolandırılmanın kaçınılmaz olduğu belirtildi.

 
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