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Amatör kaldığı yerden

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Amatör kaldığı yerden
Geçtiğimiz hafta kötü hava koşulları nedeniyle oynanamayan amatör liglerde ilimizde hafta sonunda toplam 7 maç oynanacak. Futbolseverlerin gözünün pası Karaçayır’da silinecek.

Haber: Gökhan Aksoy

Amatörde Cumartesi 4, U19 ise Pazar günü  tam 3 maç futbolseverleri bekliyor. Sentetik 1 ve Sentetik 2 nolu sahalarda oynanacak olan maçların programı şöyle:

14 Ocak Cumartesi

12.00: Bolu Bld.Spor-Sandallarspor (Sentetik-1/Amatör)

12.00: Kıbrıscıkspor-Yumrukayaspor (Sentetik-2/Amatör)

14.00: Mudurnuspor-Karacasu 2011 (Sentetik-1/Amatör)

14.00: Aladağspor-Göynük Belediyespor (Sentetik-2/Amatör)

15 Ocak Pazar

11.00: Bolu Belediyespor-Özel İdare (Sentetik-1/U19)

16.00: Yeniçağaspor-E.İ.Kızıkspor (Sentetik-1/Amatör)

16.00: Mengen Belediye-Sandallarspor (Sentetik-2/U19)

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