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Amatör liginin ilk hafta sonuçları

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Amatör liginin ilk hafta sonuçları
Bolu Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi hafta sonu oynanan 5 karşılaşma ile start aldı. Amatör Liginin ilk haftası kısasıya geçen mücadelelere sahne oldu.

Bolu Çetiner Erdoğan 1. Amatör Lig’inde A ve B gruplarında toplam 5 maç oynandı.  Oynanan mücadelelerin ikisini ev sahibi takımları kazanırken, 3 maçı deplasman takımları kazandı. Ligin ilk hafta maçlarında beraberlik çıkmadı. Bu beş maçın dördü 2-1’lık skorla biterken sadece Mengen Belediye Spor – Göynük Belediye Spor maçı farklı bitti. Maçı Göynük Belediye takımı 6-1’lik skorla kazandı. Bu skor aynı zamanda ligde en gollü ve en farklı skorla biten maç oldu.  Oynanan mücadelelerde toplam 19 gol kaydedildi. Bu gollerin 7 tanesini ev sahibi takımları kaydederken 12 golü ise deplasman takımları kaydetti.  İlk haftada maç başına 3,8 gol düşerken takım başına ise ortalama 1,9 gol atıldı. A ve B Grubunda oynanan mücadeleler ve sonucunda oluşan puan tablosu şu şekilde;

 

Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi A grubu 1. hafta sonuçları

 

22 Ekim Pazar

14.00: Göynük İdman Yurdu – Gençlergücü: 2 – 1

15.00: Elvan İnşaat Kızıkspor – Karacasu 2011: 1 – 2

 

 

 

Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi B grubu 1. hafta sonuçları

 

22 Ekim Pazar

11.00: Özel İdare Köroğluspor – Yumrukayaspor: 1 – 2

14.00: Mengen Belediye Spor – Göynük Belediye Spor: 1 – 6

13.00: Geredespor – Kıbrısçıkspor: 2 – 1

 

 

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