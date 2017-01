AMATÖRDE HEYECAN YENİ BAŞLIYOR

Bolu Amatör Ligi play-off grubu fikstürü belli oldu. 6 takımın mücadele edeceği play-off grubunda lider olan takım Bölgesel Amatör Lig için Geredespor ile final oynamaya hak kazanacak.

Haber: Adem ÇELEN

Amatör Liginin bitmesiyle gruplarını üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar play offa kalma mücadelesi verdiler. Eleme turunda Özel İdare Köroğluspor – Elvan İnşaat Kızıkspor ve Bolu Belediyespor- Karacasu 2011 karşılaştı. Bolu Amatör Liginin normal sezonun söze bitmesiyle gruplarını üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar Play Off grubuna kalma mücadelesi verdiler. Amatör Ligi Play Off eleme turunun ilk maçında A Grubunu 20 puanla üçüncü bitiren Özel İdare Köroğluspor ile B Grubunu 16 puanla dördüncü sırada bitiren Elvan İnşaat Kızıkspor takımı karşı karşıya geldiler. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Elvan İnşaat Kızıkspor 4-1 kazanmayı başardı. Eleme turunun son maçında B Grubunu 18 puanla üçüncü sırada tamamlayan Bolu Belediyespor ile A grubunu 12 puanla dördüncü sırada tamamlayan Karacasu 2011 Play Off a kalan mücadelesi verdiler. Zorlu geçen mücadeleyi Bolu Belediyespor 4-1 kazanmayı başardı. Maçlarda galip gelen Elvan İnşaat Kızıkspor ile Bolu Belediyespor Play Off Grubunda mücadele etme hakkı kazandılar.

Elvan İnşaat Kızıkspor, Yeniçağaspor, Göynük BLD.spor, Bolu BLD.spor, Mudurnuspor ve Kıbrıscıkspor Bölgesel Amatör Ligde Bolu’yu temsil etmek için playoff grubunda mücadele edecek. 10 haftalık mücadele sonrasında Bolu Amatör playoff grubunda zirvede yer alan takım Geredespor’un Bölgesel Ligdeki durumuna göre ya Geredespor ile eleme oynayacak ya da direkt olarak BAL’a yükselecek. Play off grubunda gözler namağlup GöknükBld.spor ve B grubu birincisi Kıbrıscıkspor da olacak zirve için bu iki takım gruplarda öne çıkan takımlar olurken Kızıkspor, Yeniçağaspor, Bolu BLD.spor ve Mudurnuspor ise sürpriz yaparak Bolu il birinciliği için yarışacak.

1.HAFTA

29.01.2017

11.00Göynük BLD.-Bolu Bld.

13.00Mudurnuspor-Yeniçağaspor

15.00Kıbrıscıkspor-E.İ.Kızıkspor