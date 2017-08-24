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Amatörden kısa kısa…

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Amatörden kısa kısa…
Amatör Ligde transfer hareketliliği devam ediyor. Takımlar yeni sezona kısa süre kala kadrolarını güçlendiriyor.

KAPTAN GEMİYE DÖNÜYOR

Amatör ligimizin tecrübeli oyuncularından Sedat Alan, Geçen sezon devre arasında ayrıldığı Özel idare Köroğluspor ile yeniden anlaştı. Geçtiğimiz sezon play-off'u boş geçmek istemeyen tecrübeli stoper Sedat Alan Mudurnuspor ile anlaşmıştı, Bu sezon ise eski hocası Sinan Benlinin Özel idare Köroğluspor ile anlaşması üzerine Sinan hocanın ilk transferi Sedat Alan oldu.

ÖZEL İDARE KÖROĞLUSPOR HOCASINI BULDU

Amatör ligi ekiplerinden Özel idare Köroğluspor Geçtiğimiz sezon Boluspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde ismi Kıbrıscıkspor ile de anılan Sinan Benli ile Anlaşmaya vardı.

Bolu'da Amatör

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