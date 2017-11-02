Anıtlar İzin verdi ruhsat alındığında başlayacak

Kamuoyunun merakla beklediği eski kardelen sinema binasının yerine yapılacak olan İl Özel İdare İş Merkezinin inşaatının ne zaman başlayacağı sorusu İl Genel Meclisinin son toplantısının da netlik kazandı.

Haber: Gökhan Aksoy

Yeni binanın inşaatı için Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan beklenen karar çıktı.

İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları tüm hızla devam ediyor. Toplantıda kamuoyunun merakla beklediği, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait yıkılan eski sinema binasının yerine İl Özel İdare İş Merkezi inşaatı yapılabilmesi için gerekli 5.151.827,75 TL. ödenek ihtiyacının karşılanması için İller Bankasından borçlanma talebi ele alındı. Konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, yeni bina yapımı için Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan beklenen kararın olumlu yönde olduğunu belirtti.

“BELEDİYEDEN RUHSAT ALINIR ALINMAZ İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK”

Yüceer konuyla ilgili şunları söyledi; “Bilindiği üzere bina daha önce yıkılmış ve gerekli plan ve projeleri hazırlanmış, kamuoyu ile de paylaşılmıştı. Bulunduğu yerin yapısı itibarıyla Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan izin alınması gerekiyordu. Bu konuda Anıtlar Yüksek Kurulu gerekli izni verdi. Belediyeden ruhsat alınır alınmaz inşaat çalışmaları başlayacak. Bunun için de bir bedel çıkarılmış, komisyonumuz gerekli incelemeyi yapacak” diye konuştu.

KURUMLARIN TARİHLERİ BELİRLENDİ

Toplantıda ayırca İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek ayrılan kamu kurum ve kuruluşlarının 2018 yılında bütçeden kullanacakları ödenek ihtiyacı ve yapacakları faaliyetlerle, 2017 yılında yapılan faaliyetlerle ilgili yapılacak bilgi sunumlarının tarihleri de kararlaştırıldı. Buna göre; 08 Kasım 2017 Çarşamba günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 09 Kasım 2017 Perşembe günü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 10 Kasım 2017 Cuma günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 13 Kasım 2017 Pazartesi günü İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım 2017 Salı günü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 15 Kasım 2017 Çarşamba günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 16 Kasım 2017 Perşembe günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 17 Kasım 2017 Cuma günü İl Özel İdare Genel Sekreterliği, 20 Kasım 2017 Pazartesi günü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 21 Kasım 2017 Salı günü ise İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından meclis üyelerine bilgiler verilecek.