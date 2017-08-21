Antep derbisini Gaziantepspor kazandı 0-1

TFF 1. Lig’in ikinci haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Antep derbisini 47. dakika da Alpay’ın attığı golle Gaziantepspor 1-0 yendi.

Sezona deplasmanda Samsunspor beraberliği ile başlayan Gazişehir Gaziantep FK ligin ikinci haftasında evinde Gaziantepspor ile karşıkarşıya geldi. Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelen iki ekip 90 dakika boyunca sahadan üç puanla ayrılmak için kıyasıya mücadele etti. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta, ikinci yarıya etkili başlayan taraf Gaziantepspor oldu. Gaziantepspor ikinci yarının hemen başında 47. Dakika da Alpay’la bulduğu golle 1-0 öne geçti. İki takımında denk mücadelesine sahne olan maçta başka gol olmadı ve Gaziantepspor üç puanın sahibi oldu.

STAT: Gaziantep Kalyon Arena

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Stackhowiak - Sami Can (Dk.46 Okan), Muhammet Reis (Dk.58 Bousbiba), Adama Ba (Dk.21 Kabasele), Akakpo, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Uğur, Mehmet Erdem Uğurlu, Özgür Özkaya, Sinan

GAZİANTEPSPOR: Adnan- Şenol, Alpay, Serhan, Mehmet Sait Üzümcü (Dk.68 Harun), Zeki, İlker, Oktay (Dk.90 İbrahim), Müslüm (Dk.90 Gökhan Çamur), Hasan, Hüseyin

GOLLER: Dk.47 Alpay (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Alsan, Kabasele, Özgür Özkaya, Sinan (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü), İlker, Hüseyin, Hasan, Oktay, Şenol (Gaziantepspor)