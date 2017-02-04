ARASTAYA DESTEK TİRYAKİ’DEN

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve ekibi Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki’yi ziyaret etti.

Otuz yıldır Gerede’nin gündemini meşgul eden ve şehrin merkezinde büyük bir kısmı atıl kalan, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün de Ankara’da yakından takip ettiği konuların başında gelen Arasta’nın çalışmalarını hızlandırmak amacıyla Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve ekibi Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki’yi ziyaret etti.

Yapılan görüşmelerde İlk etapta mülkiyeti Belediyemize ait olan atıl vaziyette bulunan Kültür Sitesi ve yan tarafında bulunan boş arsa ile ilgili toplam 1000 m2 lik alanda proje çalışmalarına başlanıldı. Yapılan görüşmelerde Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki ve projeyi çizecek ilgili firma ile Ankara’da bir toplantı gerçekleştirildi. Hızlı bir biçimde başlanan projenin çizimi önümüzdeki hafta içerisinde 1 nolu Anıtlar Kurulu’ndan alınacak görüş ile birlikte 2017 inşaat sezonunda yapım aşamasına geçmesi planlanıyor.

Yapılan görüşmelerde Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki, Kültür Sitesi ve yanında bulunan boş arsayla ilgili proje ve inşaat yapımıyla ilgili tüm masrafların karşılayacağının sözünü verdi. Arastanın kalan diğer kısımları ise bu çalışmaların akabinde devam edeceği bildirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; Yıllardır İlçemizin sorunlarından biri olan Tarihi Arasta için göreve geldiğimiz günden bu güne çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2017 sezonunda Kültür Sitesinden başlayarak kazmayı vuracağız. Başta Ankara’daki elimiz, kolumuz olan Milletvekilimiz Fehmi Küpçü’ye ve bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Altındağ Belediye Başkanımız Sayın Veysel Tiryaki’ye şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim. Diğer çalışmalarımız gibi bu çalışmamızı da yakından takip ederek, işlerimizin hem gerçekleşmesi hem de hızlanması açısından son derece titiz çalışıyoruz. Arasta Projesi en önem verdiğimiz projelerden bir tanesi. Şükürler olsun ki büyük yol kat ettik. 2017 inşaat sezonunda en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatacağız” dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki; “Gerede Belediyesi bizim kardeş belediyemiz. Tecrübemizle, bilgi birikimimizle her türlü desteği vermeye hazırız, inşallah Gerede ilçemize de yapılacak olan bir hizmette bizim de katkımız olursa bundan mutluluk duyarız” dedi.

Toplam 3000 m2 olan Arasta projesinin ilk kazmasının 1000m2 lik alana vurulacağı öğrenildi.