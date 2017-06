Aydın Hitit

Yaklaşık on yıldır yazıyorum,

On yıldır Bolusporumuzu yazıyorum,

Ve yine bir transfer dönemi başladı…

Artılarımız var eksilerimiz var,

Neler mi?

Konuya önce şuradan gireyim,

Her transfer dönemin de olduğu gibi, bu dönemde de balonlar havaya uçuyor.

-Ahmet şu takımla anlaştı,

-Mehmet şu takımla el sıkıştı,

-Hasan şu takım yolunda…

Vesaire vesaire vesaire…

Ulusal spor basını sayfaları bu tür balonlarla dolu,

İ NAN MAM arkadaş,

Resmi imza dönemi başlayınca bu balonların birer birer patladığını görürüz, görürsünüz…

Ne zaman imzalar atılır, tamam deriz…

Demem o ki balonların yüzde doksanı asparagas çıkıyor…

Yani spor basını bu dönem de gerçek haber yerine balon satıyor…

Gelelim yukarıdaki konuya,

Artılarımız, eksilerimiz;

-Temel bir ana iskelet kadromuz var,

-Bu kadroyu iyi tanıyan hocamız var,

-Bu hoca artık aynı zaman da ligi de iyi tanıyor,

-Yönetimsel sorunumuz yok,

-Ciddi parasal sorumuz yok,

-Yönetim, Teknik kadro ve taraftar uyumu var,

Artılarımız bunlar,

Ya eksilerimiz?

Bu konuda tek eksiğimiz var…

Şu;

ARKADAŞ BEN STADIMI İSTİYORUM,

İşte tek eksiğimiz bu,

STADIMIZI İSTİYORUUUZ.

(Stad için Boludan Ankarayamı yürüsek acaba)