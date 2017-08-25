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Artık kazanma zamanı!..

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Artık kazanma zamanı!..
Boluspor, TFF 1.Lig 3. Haftasında, yarın saat 19.45’te Bolu Atatürk Stadyumu’nda Gazişehir Gaziantep FK kez karşı karşıya gelecek. Boluspor’da bu sezonki ilk 3 puana ulaşmak.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor’da taraftarların hasreti de sona erecek. İlk maçta cezaları nedeniyle tribünde yer alamayan taraftarlar da bu maçı izleyebilecek. İlk maça oranla çok daha fazla taraftarın Bolu Atatürk Stadyumu’nda yer alması bekleniyor.  Diğer yandan kırmızı-beyazlılarda aynı maçtan 4 müsabakadan men cezası alan Andre Santos bu maçta da sahada yer alamayacak. Boluspor bugün yapacağı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Maç Bein Sports Max 2’de

Zorlu mücadele Bein Sports Sport Max 2 Nolu kanaldan naklen yayınlanacak. Boluspor, 2016-17 Sezonun ilk yarısında ve 2.yarısında oynanan maçlarda rakibini 2-1’lik skorlarla yenmeyi başarmıştı. Konuk ekip yeni sezon öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor olan ismini Gazişehir Gaziantep FK olarak değiştirdi. İlk 2 maçından 1 puanla ayrılan ve taraftarlarını üzen Boluspor’da 2017-18 sezonunun ilk galibiyetini almak bu maçtaki tek hedef.  Diğer yandan maçın biletlerini satışı da devam ediyor.

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