Arzu Başkan anne şefkatiyle yetimleri ısıttı

AK Parti İl Kadın Kollarınca başlatılan "Atkı, bere, eldiven örüyoruz Polisimize, askerimize gönderiyoruz" kampanyasınca Bolulu Hanımlarca örülen eldiven, atkı ve bereleri polis ve askerlere gönderdiler.

Suriye sınırında görev yapan polis ve askere vermek için Reyhanlı'ya götüren AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, Suriyeli yetim çocukların soğukta üşüyen ellerini görünce onlara hediye etti.

AK Parti İl Kadın Kolları ve AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen "Halep Yalnız Değil" sloganıyla Suriyeli kardeşlerimize ulaştırılmak için hazırlanan AK Parti İl Başkanlığı yardım tırını Reyhanlı'da Kızılay'a teslim eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kazım Konak ardından da ilçede Suriyeli yetim çocukların kaldığı Şehit Bahattin Yıldız Yetim Misafirhanesini ziyaret ettiler.

AK Parti Reyhanlı ilçe Başkanı Musa Yüksekgönül, AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt ve partililerle birlikte yetimhane ziyaretini gerçekleştiren Doğanay ve beraberindeki Başkanlar, burada bulunan 85 yetim çocuğa yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri verdiler.

Buradaki çocuklarla kucaklaşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, çocukların kış mevsiminde soğuktan buz kesmiş ellerini görünce, sınırda görev yapan asker ve polisimize vermek üzere yanında getirdiği Bolulu Hanımlarca örülmüş atkı ve bereleri çocuklara dağıttı.

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kazım Konak tek tek çocukları giydirirlerken, çocuklarla sohbet ederek, oyunlar oynadılar.

Yola çıkmadan önce Suriye sınırında görev yapan polis ve askerimize vermek üzere "Atkı, bere, eldiven örüyoruz Polisimize, askerimize gönderiyoruz" kampanyasında Bolulu hanımların ördükleri atkı, bere ve eldivenlerden bir miktar yanına aldığını belirten AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, yetimhane bahçesinde soğuk havada oynayan çocukların adeta buz gibi olmuş ellerini, yüzlerini görünce çok etkilendiğini söyledi.

Yetimhanedeki çocukları görünce; atkı, bere ve eldivenleri Bolulu hanımların ana yüreğine sığınarak, Bolulu hanımların anne sıcaklığını Suriyeli yetim yavrulara hissettirmek için çocuklara hediye ettiğini belirten Aydın; "Askerimizin, Polisimizin yanındayız kampanyası başlatmış, bunun için de Bolulu hanımlar olarak atkı, bere örmüştük. Asıl amacımız bunları askerimize, polisimize vermekti. Ancak buradaki yetimhaneyi ziyaret ederken çocuklarımızın bu soğuk kış şartları altındaki durumlarını görünce duygulanmamak, ağlamamak elde değil. Bu atkıları, bereleri gördüğüm manzara sonrası bu yavrularımıza hediye etmek istedim. Öncelikle Bolu'daki tüm annelere çok teşekkür ediyorum. Bir hayra vesile oldular. İnşallah annelerimizin anne şefkati, anne sevgisiyle ördükleri bu atkı, berelerle bu yetim yavrularımız ısınacaklar. Anne eli değmiş gibi hissedecekler. Babaları yok ama halkımız baba sıcaklığını da fazlasıyla onlara hissettirmeye çalışıyor. Bolulu hanımlara, bizim buraya gelmemesi sağlayan İl Başkanımıza, bu organizasyonda büyük emeği olan Gençlik Kolları Başkanıma bir kere daha teşekkürler ederken, bizlere bu hayırları yapmayı sağlayan Rabbime de sonsuz şükürler ediyorum. Allah herkesten razı olsun" dedi.