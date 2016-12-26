Asayiş uygulamasına Polis Özel Harekat Timi katıldı

Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin D-100 karayolu üzerinde yaptığı asayiş uygulamasına Polis Özel Harekat polisleri de katıldı.

Son günlerde artan terör olayları nedeniyle Bolu’da da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin D-100 karayolu üzerinde yaptıkları asayiş uygulamasına İstanbul’dan takviye ekip olarak Polis Özel Harekat timi katıldı. Asayiş polislerinin D-100 karayolu üzerinde kurdukları uygulama noktasında Polis Özel Harekat ekibi otomatik silahlarla güvenlik önlemi aldı.