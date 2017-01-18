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Askerler için el örgüsü boyunluk yaptılar

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Askerler için el örgüsü boyunluk yaptılar
Bolu’da kadınlar bir araya gelerek Doğu illerinde askerlik yapan Mehmetçikler için boyunluk ördüler.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde yaşayan kadınlar kış şartlarında Doğu’da askerlik yapan Mehmetçikler için bir araya gelerek yaklaşık 50 adet boyunluk ördüler. Haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek askerler için boyunluk ören kadınlar bugüne kadar ördükleri boyunlukları askerlere gönderilmek üzere Kıbrıscık Kaymakamlığı’na teslim ettiler. Kızının önerisi üzerine çevresindeki kadınlarla boyunluk örmeye başlayan Neriman Erdem, “biz askerlerimiz üşümesin diye 25 kadın bir araya gelerek böyle bir şey yaptık. Eğer bizden talep olursa boyunluk örmeye devam edeceğiz” dedi.

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