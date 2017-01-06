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Atatürk Devrimlerine Bakış (100.Yıl Yaklaşırken)

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Atatürk Devrimlerine Bakış (100.Yıl Yaklaşırken)
Olay Gündem Gazetesi Köşe Yazarı ve aynı zaman yazar olan Erol Yıldız, yeni kitabı okurlarıyla buluştu. Dorlion yayınevi tarafından basılan yeni kitabı, İnsancıl Sahaf kanalıyla Türkiye’nin tüm seçkin kitapçılarına ulaştırılarak raflardaki yerini aldı.

Kitapları Hakkında Bilgi

1.Kitap; Geçmişten Geleceğe Siyasi Yalanlar: Kurtuluş Savaşı yıllarından günümüze kadar olan siyasi atraksiyonları konu aldım. Siyasilerin koltuklarını kaybetmemek adına halka söylediği yalanlardan söz ediyorum.

2.Kitap; Liderin Gözüyle 2023: Atatürk’ün gözüyle günümüze kadar Cumhuriyet dönemini anlatmaya çalıştığım bir kitap. En önemli özelliği ise, Atatürk yaşıyormuş gibi onu konuşturduğum bir kitaptır.

3.Kitap; İçimizdeki Mizah: Günlük yaşamımızda mevcut olan siyasilerin ve yaptıklarının mizah ile karışımı bir kitaptır.

4. Kitap; Atatürk Devrimlerine Bakış: Atatürk’ün yaptığı devrimleri ele alıyorum. İçerisinde kendi anekdotlarımın çoğunlukta olduğu bir kitap.

Kısa Özgeçmişim:

Doğu Karadenizliyim. Yıllarım gurbette geçti. Yaklaşık 38 yıldır Bolu da yaşamaktayım. Yeni kitapla birlikte dört kitabım var. Ayrıca şairim. 2000 üzerinde şiirim var. Şiirlerim hece veznindedir. İçlerinden dört tanesi Türk sanat müziği formatında bestelenmiştir.

Her türlü teröre ve darbelere karşıyım. Tek isteğim herkesin hak ve eşitliklerden yana olmasıdır. Herkesin vicdan hürriyetine saygılı olması tek isteğimdir.

Görseller ektedir. Ayrıca eski fotoğrafları da koydum. Gerek duyduğunuzda facebook sayfamdan resimlerimden yararlanabilirsiniz. Saygı ve sevgilerimle. 

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