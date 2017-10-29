Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*

Nizamettin YILDIRIM / ÖNERİ

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.

Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla mümkündür.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

“Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.”

Tekil devlet yapımız, ulusal birliğimizin, huzurun ve toplumsal barışın en önemli güvencesidir. Tekil devlet yapımızın, ülke tümlüğünün, ulusal birliğimizin sonsuza kadar korunacağından kimse kuşku duymamalıdır.

Atam! Söz veriyoruz, kurduğun cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmaya azimliyiz.

Muhammed Emin Demirkol

Yaklaşık iki yıl önce İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine başhekim olarak atandı. Bu kısa süre içinde hastanede pek çok yeniliğe imza attı. Sosyal medyayı da çok iyi kullanıyor.

Geçtiğimiz ayların birinde. Kan vermiştim, sonuçlarını hastanenin web sayfasından öğrenmek istedim. Ancak bir türlü sonuçlara ulaşamadım. Sonunda sinirlenip facebook’dan sitemli bir mesaj yazdım. Çok geçmedi belki 2 saat sonra iletimin altına sorunun giderildiğine dair yorum geldi. Belki tesadüf belki gerçekten takip ediyor bu olaya hemen müdahale ettirdi.

Çabası ve çalışkanlığı görüldü ki Sağlık Müdürlüğüne atanmak istendi. Görüşmeler sonunda tam atanmayı beklerken beklemeye alınıyor.

Peki ne oldu da geri adım atıldı? Başhekimi atayan da başka bir makama layık gören de aynı siyasi irade.

Ortalıkta dolaşan pek çok söylenti var. Ulaştığım bilgilere göre AKP il yöneticileri arasındaki rekabet bu atamayı sorun haline getirmiş.

Vatandaş olarak şunu söyleyebilirim. Sağlık hizmetleri önemli bir hizmet. Bu alanda başarı doğrudan partinize yansır. Aksi durum ise zarar verir. En büyük zararı da ilimizin sağlık hizmeti alır.

Siyasi mücadelenizi kendi aranızda yapın. Bolumuzun çocuğu. Bolu başhekimden memnun hazır bu görevi kabul etmişken, çünkü bu görevin idareci olarak ağırlığı olsa da mesleki olarak pasif bir görevdir. Ayrıca kendisi üniversitede akademik kadroya geçmeye hazırlanıyor, başarılı bir hekimi harcamayın.

Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun….

*Kaynak:http://bilmiyorsan.com/ataturkun-cumhuriyet-ile-ilgili-soyledigi-14-unutulmaz-soz/