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Atletizm takımımız kupayla döndü

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Atletizm takımımız kupayla döndü
Bolu Belediyespor Atletizm takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kulüplerarası 1. Lig müsabakalarında erkek ve bayanlarda ilk 8 takım arasına giren Bolu Belediyespor, Erkeklerde ise 3. olarak İlimize kupa getirdi.

Haber: Barış Güzeltürk

Kurulduğu günden bu güne her yarışmadan madalya ile dönen Bolu Belediyespor Atletizim takımı  önceki gün Aydın’da yapılan Kulüplerarası 1. Lig Final yarışmasında mücadele etti. Belediyespor kulübünün bayan ve erkek takımları en iyi 8 takım içine girdi. Erkeklerde, Jandarma Gücü, İzmir Atletizm, Adana Seyhan Belediye ve İstanbul Boğaziçi’ni geride bırakan Belediyespor Erkek Atletizm takımı 3.lük kupasını kaldırırken, Bayanlarda ise, İstanbul Pendik Belediye, İstanbul Boğaziçi ve Eskişehir Büyükşehir’i geçerek 5.oldu. 16 Bayan ve 18 Erkek sporcu ile mücadele edilen 1. Lig Final müsabakalarında atmalar, atlamalar ve Bolu’lu 4 milli sporcunun kendi branşlarında ilk üçe girdi.

BOLU TARİHİNDE İLK

Bolu tarihinde ilk kez Büyüklerde Takım çıkararak finallere kalma başarısı gösteren Bolu Belediyespor, ilk kez katıldığı kulüpler arası 1. Lig final yarışlarında kupa alarak da başarısını taçlandırmış oldu.

DESTEKLEYENLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Bolu Belediyespor Atletizm takımı antrenörü Özlem Yavuz Süzek yaptığı açıklamada, “İlk kez katıldığımız kulüpler 1. Liginden kupa ile dönmek bizi çok mutlu etti” dedi. Süzek şu şekilde devam etti, “34 sporcu ile katıldığımız ve ilk kez yer aldığımız kulüpler 1. Liginden kupa ile dönmek bizi çok mutlu etti. Köklü kulüplere karşı verdiğimiz mücadele de Bolu Belediyespor bayrağını podyuma çıkarmaktan onur duyduk. Bize inanarak her zaman destekleyen Bolu Belediye Spor Kulübü Başkanı Engin Alemdar’a ve Amatör Branşlar Sorumlusu Erdem Yılmaz’a ve Bolu Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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