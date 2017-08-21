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Atlı Okçuluk festivale damga vurdu

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Atlı Okçuluk festivale damga vurdu
Bolu Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivalinin son gününün gündüz programına da Karaçayır Amatör Spor Kulüpleri sahasındaki gösteriler damga vurdu.

 

Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden güzel etkinliklerle iki günü geride bırakan festivalin son gün gündüz etkinliklerine de Karaçayır Amatör Spor Kulüpleri sahasındaki gösteriler damga vurdu. Ankara Atlı Okçuluk ve Altay Atlı Okçuluk Kulüpleri tarafından atlarla gerçekleştirilen gösteriler izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Her birisi birbirinden yetenekli binicilerin atlarla gerçekleştirdiği heyecan dolu gösteriler alandakiler tarafından ayakta alkışlandı. Ankara Atlı Okçuluk ve Altay Atlı Okçuluk Kulüpleri tarafından gerçekleştirilen gösterinin ardından birçoğu Bolu Belediyespor sporcusu olan güreşçiler tarafından güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Güreşlerde dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından madalyaları takdim edildi.

 

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