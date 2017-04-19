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Avukat Oyunlarında derece yok

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Avukat Oyunlarında derece yok
Kocaeli Barosu’nun ev sahipliğinde yapılan oyunlarda, birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynandı. Oyunlara Bolu Barosu da katılırken derece elde edemedi.

Haber: Barış Güzeltürk

2017 Avukat Spor Oyunları, Kocaeli Barosu’nun ev sahipliğinde, Ankara Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Adana Barosu, Antalya Barosu, Bolu Barosu, Bursa Barosu, Düzce Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Kayseri Barosu, Konya Barosu, Manisa Barosu, Sakarya Barosu ve Yalova Barosu spor takımlarının katılımıyla; futbol, basketbol, kadın ve erkek voleybol branşlarında yapıldı. Bolu ekibi kadın voleybol branşında yarıştı. Kadın Voleybol müsabakalarına, Ankara Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Bolu Barosu, Sakarya Barosu ve Kocaeli Barosu kadın voleybol takımlarının katılımıyla yapıldı. Turnuva sonucunda; Ankara Barosu birinci, İstanbul Barosu ikinci ve İzmir Barosu kadın voleybol takımı ise üçüncü oldu. Ayrıca, kadınlar tenis, erkekler tenis, masa tenisi, satranç ve bowling branşlarında spor müsabakaları ile tavla turnuvası yapıldı.

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