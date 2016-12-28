Avukatların durumu ne oldu?

FETÖ/PDY kapsamında iki gün önce gözlem altına alınan 5’i kadın olmak üzere 11 avukat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı. Avukatlardan 3’ü Savcılık tarafından Emniyetten bırakılırken 8’i için ise adli kontrol şartı getirildi.

Pazartesi günü Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 5’i kadın toplam 11 avukatın ofislerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti. 2 gün boyunca Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren 3 avukat Savcılık talimatıyla, FETÖ/PDY kapsamında ilişkilendirilmediği gerekçesiyle emniyetten serbest bırakılırken 8 avukat ise Savcılığa sevk edildi. Avukatlardan M.Ö., H.A., O.B., Y.G., N.K., S.C., A.Ç. ve Ü.D., çıkartıldıkları mahkeme sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.