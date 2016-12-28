  • BIST 77.178
  • Altın 129,857
  • Dolar 3,5439
  • Euro 3,6840
  • Bolu 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C

Avukatların durumu ne oldu?

»
Avukatların durumu ne oldu?
FETÖ/PDY kapsamında iki gün önce gözlem altına alınan 5’i kadın olmak üzere 11 avukat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı. Avukatlardan 3’ü Savcılık tarafından Emniyetten bırakılırken 8’i için ise adli kontrol şartı getirildi.

Pazartesi günü Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 5’i kadın toplam 11 avukatın ofislerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti. 2 gün boyunca Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren 3 avukat Savcılık talimatıyla, FETÖ/PDY kapsamında ilişkilendirilmediği gerekçesiyle emniyetten serbest bırakılırken 8 avukat ise Savcılığa sevk edildi.

 

Avukatlardan M.Ö., H.A., O.B., Y.G., N.K., S.C., A.Ç. ve Ü.D., çıkartıldıkları mahkeme sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BOLU HALK KÜLTÜRÜ 128 Aralık 2016 Çarşamba 12:17
  • Bekçi28 Aralık 2016 Çarşamba 12:13
  • Başkanlardan güzel bir imza28 Aralık 2016 Çarşamba 12:08
  • ŞAH DAMARINA STENT OPERASYONU28 Aralık 2016 Çarşamba 11:48
  • Özcan; “Bolu adına üzülüyorum”28 Aralık 2016 Çarşamba 11:30
  • Hindi, kaz, tavuk ne varsa çaldılar28 Aralık 2016 Çarşamba 11:00
  • Gözyaşları içinde oğlunun katilinin yakalanmasını istedi28 Aralık 2016 Çarşamba 10:40
  • FETÖ şüphelisi 11 avukat adliyeye sevk edildi28 Aralık 2016 Çarşamba 09:27
  • Eleman İlanı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:10
  • Koca tutuklandı eşi serbest bırakıldı28 Aralık 2016 Çarşamba 08:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim